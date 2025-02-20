CHP lideri Özel'den Lütfü Savaş'a çok ağır sözler: ''Lütfü Savaş piyondur''

Bugün Türkiye İşçi Partisi'ni ziyaret eden CHP lideri Özgür Özel, CHP kurultayı hakkında suç duyurusunda bulunan ve ifadeye çağrılan eski Hatay Belediye Başkanı CHP'li Lütfü Savaş hakkında "kirli oyunun bir piyonudur" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) ziyarette bulunarak Genel Başkan Erkan Baş ile görüştü. Özel, ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu.

CHP kurultayı hakkında suç duyurusunda bulunan ve ifadeye çağrılan eski Hatay Belediye Başkanı CHP'li Lütfü Savaş hakkında "kirli oyunun bir piyonudur" diye konuştu.

Özel, cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin "Süreç ilk kez yaşanıyor. Bu düzenin değişmesi, işsizliğe itiraz, basın özgürlüğünün kısıtlanmasına karşı bir toplumsal uyanışı hep birlikte görüyoruz" diye konuştu.

TÜSİAD'a ilişkin gelişmeleri değerlendiren Özel, "Sermayenin temsilcilerinin de başına aynı şeyler geliyor. Orman yanıyor, Türkiye yanıyor. TÜSİAD'ın muhatap olduğu muameleyi Türkiye 100 yıldır yaşıyor. Biz htürlü özgürlüğü savunuyoruz. Onların varmak istediği istasyon buraya kadarmış, burada indiler" ifadelerini kullandı.