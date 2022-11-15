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CHP üyesiydi, AK Parti üyesi çıktı!

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Çanakkale’de CHP üyesi bir vatandaş kendisinden habersiz şekilde AK Parti üyesi yapıldığını öğrendi. CHP'li Topal’ın AK Parti üyesi olduğunu öğrendiği anları Gelecek Partili başkan paylaştı.

ANKA'nın haberine göre, Çanakkale’de yaşayan ve CHP üyesi olduğunu söyleyen Feridun Topal isimli vatandaş, e-Devlet uygulamasından siyasi parti üyeliğini sorgulayınca 2019 yılında AK Parti üyesi yapıldığını öğrendi.

Feridun Topal’ın AK Parti üyesi olduğunu öğrendiği anlar, çevresindeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Topal, kameraya cüzdanındaki CHP üyelik kartını gösterdi.

“BİRİSİ LÜTFEN BU SKANDALI BİZE AÇIKLASIN”

Gelecek Partisi Çanakkale İl Başkanı Vahap Özsüer, Feridun Topal’ın AK Parti üyesi yapıldığını öğrendiği anlara ilişkin görüntüyü bugün sosyal medya hesabında yayınladı.

 Özsüer, “Bir üye skandalı daha. Bu kez başrolde AK Parti Çanakkale teşkilatı var. ‘Uzun yıllardır CHP üyesiyim ben’ diyen, hatta CHP üye kartı bulunan Feridun Topal adlı vatandaşımız, 2019 yılından beri AK Parti üyesi çıktı. AK Parti Çanakkale teşkilatından birisi lütfen bu skandalı bize açıklasın.” dedi.

ANKA

Etiketler ak parti üye chp parti üyesi
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