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CHP'den AK Parti'ye geçen belediye başkanına neşterli saldırı girişimi

CHP'den AK Parti'ye geçen belediye başkanına neşterli saldırı girişimi
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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, geçtiğimiz ay CHP'den AK Parti'ye geçen Belediye Başkanı Veysel Topçu'ya neşterli saldırı girişiminde bulunuldu. Belediye meclis toplantısı çıkışında araçların arasına saklanan K.E., Topçu'ya saldırmaya çalıştı. Partililerin ve zabıtanın araya girmesiyle yara almadan kurtulan Topçu şikayetçi olurken, saldırgan polis ekiplerince gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz ay Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ederek AK Parti'ye katılan Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu, belediye binası yakınlarında neşterli bir şahsın saldırı girişimiyle karşı karşıya kaldı.

Araçların Arasına Saklanıp Pusu Kurdu

Olay, Dinar Belediyesi'nde gerçekleştirilen olağan meclis toplantısının hemen ardından meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, belediye binası civarında park halindeki araçların arasına gizlenen K.E. isimli şahıs, toplantıdan çıkan Başkan Veysel Topçu'yu hedef aldı. Elinde bir neşter bulunduğu sonradan anlaşılan saldırgan, aniden Topçu'nun üzerine doğru koşarak bağırıp hakaretler savurmaya başladı.

Saldırının Nedeni: CHP'den AK Parti'ye Geçiş

Başkan Topçu'nun etrafındaki partililer ve zabıta ekiplerinin saniyeler içindeki müdahalesi, olası bir faciayı kıl payı önledi. Yara almadan kurtulan Başkan Topçu, yaşadığı tehlikeli anları ve saldırının perde arkasını şu sözlerle anlattı:

"Şahıs belediyedeki araçların arasına saklanmış. Kendisini önceden tanıyorum ve birçok sabıkasının olduğunu biliyorum. Cezaevinden yeni çıktığıyla ilgili bilgim var. Şahıs üzerime doğru yürüyerek neden CHP'den AK Parti'ye geçtiğim konusunda bağırıp çağırıp hakaretler etmeye başladı. Ben kendisini tanıdığım için bana zarar vereceğinden endişe ederek yanından hızlı uzaklaştım. Bu sırada şahıs arkamdan bağırıp hakaret ve küfürler etmeye devam ediyordu. Durumu gören zabıtalar şahsın yanına geldi, ardından bölgede olan AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Demir şahsın yanına giderek olay yerinden uzaklaşmasını ve küfür etmemesini istedi. Bu sırada olay yerindeki arkadaşlarımızdan aldığım bilgide şüphelinin elinde neşter varmış. Şahıs bir süre daha kendisini sakinleştirmeye gelenlerle tartıştıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Biz de olayla ilgili şahıstan şikayetçi olduk"

Saldırgan Gözaltına alındı

 Yaşananlar güvenlik kameralarına da yansırken, daha sonra K.E. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İHA

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Etiketler CHP ak parti dinar belediye başkanı
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