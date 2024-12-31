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CHP'den Schengen vizesi girişimi

CHP'den Schengen vizesi girişimi
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CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, gençlerin vize sorunlarını kaleme alarak Avrupa Birliği'ne gençlerimizi mağdur etmeyin çağrısında bulundu.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Avrupa Birliği büyükelçilerine yeni yıl kutlama mektubu gönderdiler. Genel Sekreter ve Genel Başkan Yardımcısı, gönderdikleri mektupta Türkiye'nin yaşadığı vize sorununa dikkat çektiler. Gençlerin yaşadığı vize sorununa işaret edilen mektupta özetle şöyle denildi:

"Geçirdiğimiz yılda takip ettiğimiz konulardan biri de yurtdışındaki saygın üniversitelerde eğitim almak isteyen öğrencilerimizin vize aşamasında yaşadığı sorunlar oldu. Belgelerini eksiksiz tamamlamalarına ve resmi kabul mektupları almalarına rağmen süreçte gecikmeler yaşanması veya vize başvurularının reddedilmesi nedeniyle çok sayıda gencimiz mağduriyet yaşadı. Gençlerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi ve gelecekte benzer durumların yaşanmaması adına atacağınız tüm adımlarda her türlü işbirliği ve destek için yardımcı olmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isteriz"

Etiketler schengen vize vize krizi Avrupa türkiye Türklere vize Schengen vizesi
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