CHP'den Soylu'ya: Deprem için toplanan 115 milyar lira nerede?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı Nuşirevan Elçi deprem bölgesi için ‘terlik’ isteyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya "Türkiye’nin tek yürek" olduğu bağış kampanyasında toplanan 115 milyar lirayı sordu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Baş Danışmanı Nuşirevan Elçi, 11 ilde yıkıma neden olan depremlerden etkilenen vatandaşların sorunlarının haftalar geçmesine rağmen devam ettiğini ifade etti.

Deprem sonrasında kurtarma ve yardım konularında ciddi eksiklikle yaşandığını anımsatan Elçi, “Depremin üzerinden günler geçmesine rağmen hala çadır ulaştırılmayan depremzede vatandaşlarımız var. Bırakın çadırı konteyner verilmeliydi vatandaşlarımıza. İklim şartları vatandaşlarımızı olumsuz etkiliyor. Çadırlarda kalan yurttaşlarımız yağmur ve soğuk nedeniyle zor günler yaşıyor” dedi.

TÜRKİYE'DE ANLAYIŞ DEĞİŞECEK

Depremzedelerin yaralarını sarması gereken Kızılay’ın yardımlarla değil skandallarla gündeme geldiğine işaret eden Elçi, Kızılay’ı eleştirenlerin iktidar mensupları tarafından hakaretlere maruz kaldığını anımsattı. Deprem bölgesi için ‘terlik’ isteyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu eleştiren Elçi, “Madem vatandaşımıza kahvaltılık verilemiyor, terliğe, eşofmana ihtiyaçları var; devletimizin kurumları bu ihtiyaçları karşılayamıyor mu? Türkiye Tek Yürek adıyla düzenlenen bağış kampanyasında bir gecede 115 milyar lira toplandı. Bu para nerede?” diye sordu.

CHP’li Elçi, liyakatsız ellerde yönetilen Türkiye’de seçimlerden sonra büyük bir anlayış değişikliği yaşanacağını vurguladı.