CHP'li belediye meclis üyesi hayatını kaybetti

İzmir’in Dikili ilçesi CHP'li meclis üyesi 20 yaşındaki Ata U., kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.30 sıralarında ilçenin Çandarlı Mahallesi'nde meydana geldi. 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’den Dikili Belediyesi Meclis Üyesi seçilen Ata U.'ın kullandığı 35 AZG .... plakalı motosiklet devrildi. Motosikletten düşen U., ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri ambulansla U.'ı, Bergama Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Ata U., yaşamını yitirdi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.