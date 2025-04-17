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  3. CHP'li Beşiktaş Belediyesi soruşturması büyüyor: 12 gözaltı kararı var!

CHP'li Beşiktaş Belediyesi soruşturmasında yeni gözaltı dalgası

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İstanbul'da CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne yeni operasyon: Aralarında Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz ve özel kalem müdürü Emirhan Akçadağ’ın da bulunduğu 12 kişi için gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, suç örgütünün Beşiktaş Belediyesinden aldığı ve fesat karıştırıldığı tespit edilen ihalelerle ilgili Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12 belediye çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, örgüt liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen ihale yolsuzluğu soruşturması kapsamında, suç örgütünün Beşiktaş Belediyesi'nden aldığı ve fesat karıştırıldığı tespit edilen ihalelerin hazırlık sürecinde yer alan, aralarında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın da bulunduğu 12 belediye görevlisinin ikametlerinde arama ve el koyma işlemleri yapılmasına ve şüphelilerin gözaltına alınmasına karar verildi.

DHA

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Etiketler Beşiktaş beşiktaş belediyesi rıza Akpolat Emirhan Akçadağ Ali Rıza Yılmaz gözaltı
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