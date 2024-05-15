CHP'li eski başkan hayatını kaybetti
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CHP'li eski Aksaray Belediye Başkanı Memiş Akın 76 yaşında hayatını kaybetti.
CHP’li eski belediye başkanı Memiş Akın’ın hayatını kaybettiği bildirildi.
Memiş Akın, Aksaray’da 1984-1994 yılları arasında Belediye Başkanlığı yapmıştı.
76 yaşında hayata gözlerini yuman Akın, bugün öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
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