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CHP'li eski başkan hayatını kaybetti

CHP'li eski başkan hayatını kaybetti
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CHP'li eski Aksaray Belediye Başkanı Memiş Akın 76 yaşında hayatını kaybetti.

CHP’li eski belediye başkanı Memiş Akın’ın hayatını kaybettiği bildirildi.

Memiş Akın, Aksaray’da 1984-1994 yılları arasında Belediye Başkanlığı yapmıştı.

76 yaşında hayata gözlerini yuman Akın, bugün öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Etiketler CHP belediye başkan
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