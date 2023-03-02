CHP'li kamuoyu araştırmacısı: İktidar karşıtlığı Türk devleti düşmanlığına döndü

CHP'ye yakınlığıyla tanınan kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici, Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından ezber bozan açıklamalarda bulundu.

CHP'ye yakınlığıyla tanınan kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici, katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Katıldığı canlı yayın programında önemli açıklamalarda bulunan Gezici, "Erdoğan düşmanlığı, Türk Devleti düşmanlığına döndü." dedi.

'İKTİDAR KARŞITLIĞI TÜRK DEVLETİ DÜŞMANLIĞINA DÖNDÜ'

Gezici şu ifadeleri kullandı:

"Şu bir gerçek son dönemde depremle ilgili duygusal manipülasyonu Türkiye'de yoğun bir şekilde yaşadık. İktidar karşıtlığı bir düşmanlığın önüne geçerek Türk devleti düşmanlığına döndü. Yani devlet yok algısı kurularak ayrı bir yapı oluşturmak istendi. Depremin 8. saatinde mikrofonu alıp vatandaşa tutarak 'çadırınız geldi mi yemek geldi mi' sorusunun çok doğru iyi niyetli bir soru olmadığını öngörüyorum."



'KANAL İSTANBUL'U TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNE KOYMALIYIZ'

"Kanal İstanbul'un ne kadar önemli bir proje olduğunu bize tekrar kamuoyunun gündemine koymamız gerekir" diyen Gezici, "Yeni rezerv alanı oluşturarak konut alanı açılarak kentsel dönüşümü dolaylı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. 2.5 milyon İstanbulluyu götürebilirsiniz yeni binalara. Bunu iktidarı ve muhalefet bir arada yapması gerekir." açıklamasında bulundu.