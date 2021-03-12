CHP'li ve AK Partili vekil kameraların önünde birbirine girdi

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu, Elazığ’daki Abdullahpaşa Mahallesi'nde yapımı tamamlanan deprem konutlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İnceleme sırasında CHP Milletvekili Erol ile AK Parti Milletvekili Güler arasında tartışma yaşandı.

TBMM'de temsil edilen beş siyasi partinin ortak önergesiyle kurulan Deprem Komisyonu üyelerinden oluşan heyet, Elazığ'da çalışmalarını sürdürüyor. Heyet bugünkü ziyaretleri kapsamında Sürsürü ve Abdullahpaşa Mahallesi'nde yapımı devam eden deprem konutlarını inceledi.

Heyet, Abdullahpaşa Mahallesi'nde konutları incelediği sırada mağduriyetlerinin olduğunu ifade eden yurttaşlar ve sorunlarının dinlenilmesini istedi.

YURTTAŞLAR MAĞDURİYET YAŞIYOR

yurttaşların taleplerinin geçiştirilmesine müdahale eden CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile Deprem Araştırma Komisyonu Üyesi ve Ak Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler arasında tartışma çıktı.

CHP Milletvekili Gürsel Erol, deprem konutlarının yapımında yurttaşların yıkılan evlerinin yerine yapılan konutların küçük olduğunu bundan dolayı yurttaşların mağduriyet yaşadıklarını belirtmesi üzerine TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Üyesi AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler tepki gösterdi.

CHP Milletvekili Erol “Burada hak kaybı var. Devlet burada yurttaşlar için yaptırdığı konutları 25-30 metrekare daha büyük yapsaydı yurttaşlar mağdur olmayacaktı. Neticede bu konutları devlet yapıyor. Vatandaş da sorumluluklarını yerine getiriyor. Babanızın hayrına mı yapıyorsunuz?” dedi. AK Parti Milletvekili Demir ise “Bu nasıl konuşma” diye CHP’li Erol’a yanıt verdi.

Diğer vekillerin tartışmayı yatıştırmaya çalışmanın ardından Deprem Komisyonu heyeti Aşağı Demirtaş Geçici Barınma Merkezi Konteyner Kentte depremzedeler ile bir araya geldi.

24 Ocak’ta meydana gelen Elazığ depreminde 41 kişinin hayatını kaybetmiş ve bin 607 kişi de yaralanmıştı.