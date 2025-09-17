''CHP'nin olağanüstü kurultayı iptal edilsin'' talebi reddedildi

CHP'nin 21 Eylül'de yapacağı olağanüstü kurultayın iptal edilmesi talebiyle yapılan başvuru seçim kurulu tarafından reddedildi.

Hafta sonu yapılacak olan 22. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için bazı delegelerin Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvurduğu öğrenilmişti.

Seçim Kurulu kararını verdi ve söz konusu başvuruyu reddetti.

Ekol TV'nin haberine göre, itirazı yapan delegelerin İl Seçim Kuruluna başvuracağı kaydedildi.

NE OLMUŞTU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise 6 Eylül Pazar günü basın toplantısı düzenleyerek, "tamamen teknik ve hukuki bir hamle ve tedbir" olarak tanımladığı olağanüstü kurultay kararının Yüksek Seçim Kurulu'nun ve diğer kurulların, mahkemenin aldığı kararlarla uyumlu olduğunu söylemişti.

Özel, "Hiç tahmin etmiyorum ama 15'inde partinin Genel Başkanlığına bir kayyum atansa o kayyum orada altı gün durur. Çünkü partinin Genel Başkanı'nın durduramadığı bir süreçtir bu. Altı gün sonra parti, seçilmiş Genel Başkanı yeniden seçer" ifadelerini kullanmıştı.