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  3. 25 Ocak 2019 13:08

Çiçeği burnunda rektör Nihat Hatipoğlu'ndan eleştirilere yanıt

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Nihat Hatipoğlu, kendisi hakkındaki eleştirilere Twitter’dan yanıt verdi.

Çiçeği burnunda rektör Nihat Hatipoğlu'ndan eleştirilere yanıt
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nu Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne atadı. Erdoğan’ın bu kararının ardından sosyal medyada Nihat Hatipoğlu’nun açıklamaları hatırlatılıp eleştiriler yöneltildi.

Nihat Hatipoğlu, son zamanlarda “Sosyal medya günahları” açıklamasıyla gündeme gelmiş, paylaşım ve beğeniler konusunda herkesin dikkatli olması gerektiğini söyleyerek "Harama girmeyin, yanlış haber paylaşmayın, araştırmadan kişi hakkında yorum yapmayın. İftirayı paylaşmış olabilirsiniz " demişti.

Ayrıca geçmişte "Teyze kızı, amca kızı, hala kızı, dayı kızı hepsi caiz olan evliliklerdir" diyen Nihat Hatipoğlu banyoda çıplak yıkanmama tavsiyesinde bulunmuştu. Eşcinselliği 'illet hastalık' olarak niteleyen Hatipoğlu, Yüzüklerin Efendisi filminin, Hz Süleyman'ın hayatından esinlendiğini iddia etmişti.

Sosyal medyadan gelen eleştirilere Twitter’dan yanıt veren Nihat Hatipoğlu, “Yıllardır aleyhime yazanlar,saldıranlar, hakaret edenler, iftira atıp yalan haberleri yayanlar.Hepinizle mahşerde karşılaşacağım.Merak etmeyin, hepinize hakkımı helal edeceğim. Peygamberimin, kin ve nefreti yasakladığını duyduğumdan bu yana O’nun huzurunda hak aramaktan vazgeçtim” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabındaki 'bio' kısmını güncelleyerek "YÖK Üyesi -Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kurucu Rektörü-Atv programcısı-İlahiyatçı-Yazar" yazması dikkat çekti.

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