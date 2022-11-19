Cinci hoca cinayeti! Elleriyle boğdu

Konya'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ve otopsisinde boğularak öldürüldüğü anlaşılan Suriye uyruklu kişinin, "cinci hoca" tarafından elleriyle boğulduğu ortaya çıktı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu Hasan Alluş'un (38), geçen çarşamba günü ambulansla getirildiği hastanede öldüğü anlaşıldı. Otopside Alluş'un boğularak öldürüldüğü, göğüs ve boyun kemiklerinde kırıklar olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine sorguya alınan ailesi, Alluş'un içine cin girdiğini düşündüklerini ve "cinci hoca" olarak bilinen Suriyeli İ.E.H.A.'yı (39) evlerine çağırdıklarını anlattı.

Sabah'ta yer alan habere göre "cinci hoca" İ.E.H.A.'nın, Alluş'un içindeki cini çıkaracağını söyleyerek yatırdığı ve boğazını sıkmaya başladığını belirten ailesi, bir süre sonra nefessiz kaldığını anlayınca kalp masajı yaptıklarını ancak kurtaramadıklarını öne sürdü.

Cinci hocanın yanı sıra, Alluş'un eşi H.A. (37), bacanağı İ.E.H. (37), eşinin kardeşi Y.A. (30) ile çocukları V. (17) ile H.A. (15) gözaltına alındı.