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CNN Türk'te canlı yayında Ahmet Hakan'ın zor anları...

Dün gece CNN Türk ekranlarında canlı yayınlanan Tarafsız Bölge adlı programda stüdyoya giren kedi sunucu Ahmet Hakan'a zor anlar yaşattı.

CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programında dikkat çeken anlar yaşandı.

 Programda Rusya-Ukrayna krizi konuşulduğu sırada kanalın kedisi “Donbass” stüdyoya girdi. Canlı yayın devam ederken yaşanan bu olayda ilgi de haliyle Donbass’a döndü.

  Programın konuklarından Zafer Şahin kedinin fotoğrafını çekerken Donbass da Ahmet Hakan’ın masasına çıkmayı tercih etti.

Etiketler ahmet hakan cnn Türk CnnTürk canlı yayın kedi tarafsız bölge
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