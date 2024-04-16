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Çorum'da 14 yaşındaki genç kız intihar girişiminde bulundu

Çorum'da 14 yaşındaki genç kız intihar girişiminde bulundu
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Çorum'da, 14 yaşındaki bir kızın üst geçitten atlayarak intihar girişiminde bulunduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Çorum'un Alaca ilçesinde 14 yaşındaki Berra G. adlı genç kız, öğle saatlerinde Çorum Caddesi Sakarya Ortaokulunun önünde bulunan üst geçitten atlayarak intihar etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ekipleri sevk edildi. Üst geçidin korkuluklarının üzerine çıkan genç kız ekipler olay yerine gelmeden kendisini boşluğa bıraktı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç kız ambulans ile Alaca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Belinde kırıklar olduğu tespit edilen genç kız burada yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Diğer taraftan genç kız atlarken trafik yoğunluğunun yaşandı caddeden araba geçmemesi şans olarak yorumlanırken, genç kızın intihar girişimi güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Polis ekipleri tedavisi süren genç kızın neden intihar etmek istediğini araştırılıyor.

Etiketler genç kız Çorum intihar
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