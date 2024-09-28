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Cübbeli yine kendini aştı: ''Platonik aşıklar şehit olur''

Cübbeli yine kendini aştı: ''Platonik aşıklar şehit olur''
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Kamuoyunda cübbeli takma adıyla tanınan Ahmet Mahmut Ünlü katıldığı canlı yayında yaptığı "platonik aşıklar şehit olur" açıklamasıyla gündem oldu.

Kamuoyunda vübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Ekol TV’de Çağlar Cilara’nın sunduğu Güncel Meseleler programında platonik aşıklarla ilgili konuştu. Cübbeli platonik aşık olan kişilerin şehit olarak öleceğini ileri sürdü.

Ünlü, platonik aşık olarak ölen birinin şehit mertebesinde sayılacağını ileri sürdü.

Ahmet Mahmut Ünlü şöyle konuştu:

'Bir kimse aşık olursa ve bunu gizlerse, iffetli davranırsa, iffetini namusunu koruyup laf atma önüne çıkma kaçırmalara teşebbüs etmeyip o aşkı içine atarsa, o aşktan da kurtulamadığı için ölürse şehit olarak ölür. Bu kadar büyük müjde vardır.'

Etiketler Cübbeli ahmet ahmet mahmut ünlü platonik aşık
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