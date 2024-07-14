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Cumhurbaşkanı Danışmanı'nın milyonluk saati ve ayakkabısı olay oldu

Cumhurbaşkanı Danışmanı'nın milyonluk saati ve ayakkabısı olay oldu
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak olan 15 Temmuz programını koordine eden Cumhurbaşkanı Danışmanı Orhan Karakurt'un marka saati ve ayakkabısının fiyatı gündem oldu.

15 Temmuz darbe girişiminin 8'inci yıl dönümü dolayısıyla yurt içinde ve yurt dışında çeşitli anma etkinlikleri düzenlenecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaret edecek.

Erdoğan ardından TBMM'deki törene, akşamda Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenecek 15 Temmuz Anma Programı'na katılacak.

15 Temmuz hazırlıkları sürerken, törenlerden sorumlu Cumhurbaşkanı Danışmanı Orhan Karakurt'un saati ve ayakkabısının fiyatı gündem oldu.

Karakurt'un Frank Muller marka saatinin 1 milyon 282 bin TL, Prada marka ayakkabısının ise 34 bin TL olduğu ortaya çıkınca sosyal medya karıştı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak olan 15 Temmuz programını koordine eden Cumhurbaşkanı Danışmanı Orhan Karakurt'un marka saati ve ayakkabısının fiyatı gündem oldu.

OdaTV.com

Etiketler cumhurbaşkanı danışmanı milyonluk saat ayakkabı lüks
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