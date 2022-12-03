Cumhuriyet ve Atatürk'ü hedef almıştı, El Kaide'ci çıktı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Cumhuriyet dönemini hedef alan ve kamuoyunda "Musa Hoca" olarak tanınan kişinin İçişleri Bakanlığı tarafından terör örgütü El Kaide üyesi olarak arandığı ortaya çıktı.

Kendisini ‘Musa Hoca’ olarak tanıtan kişinin, 14 Kasım 2018 tarihinde Atatürk’ü sevenleri kâfir ilan ettiği açıklaması geçen günlerde gündem olmuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alan videolar çeken "Musa Hoca" isimli kişi yayınladığı videoda, "Atatürk'ü seven kimselere nasihatim şudur; tövbe ediniz. Etmezseniz kafir olursunuz" demişti.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, ‘Musa Hoca’nın İçişleri Bakanlığı’na bağlı www.terorarananlar.pol.tr sayfada Terörden Arananlar Listesi’nde 2 milyon TL ödülle arandığı ve “yeşil kategori” de El Kaide terör örgütü üyesi olarak yer aldığı görüldü.

Terörden Arananlar Listesi’nde El Kaide terör örgütü üyesi olarak gözüken ‘Musa Hoca’ ayrıca, ‘Musa Ebu Cafer’ olarak da biliniyor. Listede ise ‘Musa Olğaç’ ismiyle yer alıyor.

‘Musa Hoca’ buna rağmen ‘Davet Minber’ isimli web sitesi ve sosyal medya hesaplarında laiklik ve Cumhuriyet karşıtı yayınlar yapıyor. Musa Olğaç’ın isminin Terörden Arananlar Listesi’nde yer aldığı halde Olğaç’ın yayınlarına Türkiye’de erişim konusunda resmi bir engellemenin olmaması dikkat çekti.

‘MUSA HOCA’ İLE SINIRLI DEĞİL

‘Musa Hoca’nın birlikte yayın yaptığı Samet Dagül’ün de Terörden Arananlar Listesi’nde olması dikkat çekti. Dagül, “yeşil kategori” de ve El Kaide terör örgütü üyesi olarak yer alıyor.

Usame bin Ladin’in kurucusu olduğu El Kaide’yi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, NATO, Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşlar ile birçok ülke terör örgütü olarak tanımlamaktadır.