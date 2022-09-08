Danıştay’dan Sinpaş'ın yürütmenin durdurulması talebine ret

Danıştay, mahkemenin 'ÇED gerekli değildir' kararının iptali yönünde verdiği kararı temyiz ederek, yürütmenin durdurulmasını ve kararın iptalini isteyen Sinpaş A.Ş.'nin talebini reddetti.

Muğla Marmaris'teki İçmeler Mahallesi Kızılkum mevkiinde Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından yapılması planlanan "Marmaris Kızılbük Resort Otel ve Devremülk" projesine ilişkin açılan davada mahkeme “ÇED gerekli değildir” kararını iptal etmişti. Kararın ardından davalılar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., temyiz yoluna giderek kararın bozulması ve yürütmenin durdurulması talebiyle Danıştay'a başvurdu. Danıştay 6'ncı Dairesi, karara bağladığı yürütmenin durdurulması isteğini oy birliğiyle reddetti.

Kararda, “Dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesinden, yukarıda değinilen koşulların bu aşamada gerçekleşmediği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulmasını gerektirecek bir durumun bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle yürütmenin durdurulması isteminin reddine oy birliğiyle karar verildi” denildi.

'HUKUKA AYKIRI DAVRANIŞ OLDUĞU TESCİL EDİLMİŞ OLDU'

Karar, bir yılı aşkın süredir mücadelelerini sürdüren Marmaris'teki çevreciler tarafından memnuniyetle karşılandı. Davacılar arasında yer alan Kent Konseyi Başkanı ve Marmaris Ekolojik Mücadele Komitesi Sözcüsü Ufuk Beytekin, "ÇED raporunun gerekli olup olmadığına dair yargı süreci tamamlanana, alınacak kesin kararın gerekleri yerine getirilene kadar Kızılkum'daki inşaata devam edilmesi ve buna göz yumulmasının hukuka aykırı davranış olduğu tescil edilmiş oldu" ifadelerini kulandı.