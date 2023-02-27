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DASK'ın hasar ödemesi 1 milyar TL'yi geçti

DASK'ın hasar ödemesi 1 milyar TL'yi geçti
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6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası DASK tarafından 1 milyar 120 milyon 191 bin 441 TL hasar ödemesi gerçekleştirdi.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) hasar ödemesi 1 milyar TL'yi aştı.

DASK'tan yapılan açıklamaya göre, Alo DASK 125, e-Devlet ve dask.gov.tr kanallarından alınan hasar ihbar başvuru sayısı bugün itibarıyla 290 bin 558'e ulaştı.

İşlemi tamamlanan başvurulardan ödenen toplam tazminat tutarı ise 1 milyar 120 milyon 191 bin 441 TL oldu.

Konutlarında hasar olan sigortalıların başvuruları için herhangi bir süre kısıtlaması bulunmuyor.

 

Etiketler dask hasar ödemesi
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