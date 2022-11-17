Davutoğlu'ndan bomba iddia: Başbakanken kullandığım uçakla uyuşturucu taşındı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin düzenlediği Uyuşturucu ile Topyekun Mücadele Programı'nda konuştu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin düzenlediği Uyuşturucu ile Topyekun Mücadele Programı'nda iktidara çok sert suçlamalarla yüklendi. Başbakanlık yaptığı dönemde kendisinin de kullandığı Türkiye Cumhuriyeti'ne ait uçakla uyuşturucu taşındığını söyleyen Davutoğlu, "Eğer bu uçak bu şekilde yakalandıktan sonra İçişleri Bakanı hala o koltukta oturuyorsa ve Cumhurbaşkanının sesi çıkmıyorsa kimse milli haysiyetten bahsedemez" diye konuştu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin bir süredir üzerinde çalıştığı 'Uyuşturucu ile Topyekun Mücadele Eylem Planı'nı açıkladı. Genel Merkez'de kameralar karşısına geçen Davutoğlu, iktidara sert sözlerle yüklendi.

"ÜLKEMİZ İÇİN UTANÇ VERİCİ"

Uyuşturucuyla bağlantılı suçlar nedeniyle cezaevindeki tutuklu sayısının çokluğuna dikkat çeken Davutoğlu, iktidarı uluslararası kirli sektörün parçası olmakla suçladı. Davutoğlu, "Adalet Bakanlığı verilerine göre ülkemizde 2021'de ceza infaz kurumlarındaki 297.726 kişiden 100.140'ının uyuşturucu madde bağlantılı suçlardan tutuklu ya da hükümlü olması bu sorunun yaygınlığını göstermesi bakımından son derece çarpıcıdır. Demokratik yollarla işbaşına gelmiş bir iktidarın böylesi kirli bir uluslararası sektörün parçası olarak anılması ülkemiz için gerçekten utanç vericidir" dedi.

"ÜZERİNDE AY YILDIZ OLAN UÇAK KOKAİNLE YAKALANDI"

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın aldığı uçağı başbakanlık yaptığı dönemde kendisinin de kullandığını belirten Ahmet Davutoğlu, o uçağın Brezilya'da kokainle yakalanmasını hatırlattı. Davutoğlu, "Bu ülke adına utanç duyduğum bir olayı anlatmak istiyorum: Rahmetli Özal ilk defa Cumhurbaşkanları kullansın diye bir uçak almıştı. Üzerinde ay yıldız olan Türkiye'yi temsil eden bir uçak, ben de kullandım bu uçağı. Bu uçak bir şirkete 1,5 milyar dolara satılmış ve bu uçak Brezilya'da içinde kokain yakalanarak el konuluyor. Üzerinde ay yıldız olan uçak kokainle yakalandı. Eğer bu uçak bu şekilde yakalandıktan sonra İçişleri bakanı o koltukta oturuyorsa ve Cumhurbaşkanının sesi çıkmıyorsa kimse milli haysiyetten bahsedemez" ifadelerini kullandı.

"BU MİLLET BUNU UNUTMAZ"

Davutoğlu, "Şimdi nerede bu uçak ne oldu o dava biliyor muyuz? Basını kontrol ederseniz, yayın yasağı getirirseniz bir süre bu olayı göz ardı edebilirsiniz ama bu millet bunu unutmaz" diye konuştu.

"UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEYİ TEK MERKEZDEN YÖNETECEĞİZ"

Gelecek Partisi lideri sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Uyuşturucuyla mücadele konusunda çok kapsamlı ve titiz bir çalışma yapıyoruz. Peki nedir stratejimiz? Koruyucu tedbirler, önleyici tedbirler ve rehabilite edici tedbirler. Tam saha markajı olmadan uyuşturucu engellenemez. 5 aşamada bir süzgeç stratejisi uygulayacağız. İlk aşama, uyuşturucu kaynağına engelleme. Uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili çok özel bir teşkilat kuracağız. Terörle mücadele gibi bir teşkilat olacak. Türkiye içindeki bütün uyuşturucu dağıtım kanalları yerle bir edilecek. 'Uyuşturucu ile Mücadele Merkezi' kuracağız. Uyuşturucu ile mücadeleyi tek bir merkezden yöneteceğiz ve bütün bakanlıklar bu koordinasyonun bir parçası olacak."



NE OLMUŞTU?

Bir İspanyol yolcu ve Türk mürettebatın olduğu Türk ACM firmasına ait uçak, 4 Ağustos'ta Brezilya'daki küçük bir kasaba olan Ribeirao Preto'dan kalkan uçak resmi kayıtlara göre Brüksel'e gidiyordu. Uçak, gümrük ve pasaport işlemleri için uluslararası nitelikteki Fortaleza'ya inmek zorunda kaldı. Kontrollerde 24 bavulda 1200 tablete bölünmüş 1 ton 303 kilogram 99 gram kokain bulundu. Kaptan Pilot V.D. baskın sırasında motorları çalıştırıp kaçmaya yeltendiği, Brezilya polisinin silah çekerek uçağı durdurduğu kaydedildi. Türk Pilot V.D. ve İspanyol yolcu Angel Alberto Gonzalez Valdes tutuklandı.