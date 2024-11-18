DEM Partili başkanlara ''terör'' gözaltısı
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Esenyurt DEM Parti İlçe Eş Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca PKK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Esenyurt DEM Parti İlçe Eş Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz gözaltına alındı.
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