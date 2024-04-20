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DEM Partili belediyeye Atatürk ve Erdoğan'a hakaret soruşturması

DEM Partili belediyeye Atatürk ve Erdoğan'a hakaret soruşturması
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Diyarbakır'ın Sur ilçesi Belediye Başkanlığı'nda makam odasındaki Atatürk ve Erdoğan fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözlerle ilgili müfettiş görevlendirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da Sur Belediyesi'nde başkanlık makamına girildiği esnada DEM Partili bazı kişilerin Atatük ve Erdoğan'ın portrelerini işaret ederek hakaret içerikli ifadeler kullanması hakkında müfettiş görevlendirildiğini duyurdu.

Yerlikaya "DEM Parti yöneticilerinin, Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözleriyle ilgili Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verdi. 

Yerlikaya dün akşam Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin açılışında 'İstiklal Marşı’nın okutulmadığına, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi'nin açılışında ise Türk bayrağının kaldırıldığına ilişkin iddialarla ilgili mülkiye müfettişlerinin görevlendirildiğini bildirmişti. 

Etiketler dem parti sur belediyesi cumhurbaşkanına hakaret mustafa kemal atatürk recep tayyip erdoğan atatürk
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