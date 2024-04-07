DEM Parti'nin itirazı kabul edildi: Oylar yeniden sayılmayacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), DEM Parti'nin Mardin Dargeçit'te oyların yeniden sayımının durdurulmasına yönelik yaptığı başvuruyu kabul etti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Mardin Dargeçit'te oyların yeniden sayılmasına yönelik kararını kaldırdı. Buna göre oylar yeniden sayılmayacak.

DEM Parti adayının belediye başkanlığını kazandığı Mardin Dargeçit'te; AK Parti, oyların yeniden sayılması için İl Seçim Kurulu'na başvurdu. Kurul, oyların yeniden sayılması yönünde karar verdi. DEM Parti, karara itiraz ederek YSK'ya başvurdu. YSK, DEM Parti'nin itirazını kabul ederek, İl Seçim Kurulu'nun oyların yeniden sayılması kararını kaldırdı. Dargeçit'te oylar yeniden sayılmayacak.

Dargeçit seçim sonuçları:

CHP, MHP, YRP VE AK Parti'nin itirazlarına ret

YSK ayrıca CHP'nin Besni'de seçimin yenilenmesi, MHP'nin Salıpazarı'nda oyların yeniden sayılması, Yeniden Refah Partisi'nin Bafra'da ve Vezirköprü'de seçimlerin yenilenmesi, AK Parti'nin Siirt'te seçimin yenilenmesi, CHP'nin Körfez'de oyların yeniden sayılması veya seçimin yenilenmesine yönelik taleplerini reddetti.

DHA