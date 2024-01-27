Depoları doldurun! Akaryakıtta bir depoda 75 TL fark edecek dev zam geliyor!

Türkiye 2024 yılında da 2023 yılında olduğu gibi zamla yatıp zamla kalkmaya devam ediyor. Benzin, motorin ve LPG'ye geçen hafta peş peşe gelen zamların ardından yeni hafta da yeni ve 1,38 TL'lik bir zamla başlıyor. Zam sonrası ortalama bir depo yaklaşık 75 TL daha pahalıya dolacak. İşte akaryakıtta beklenen zam ve güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

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2023 yılından bu yana A'dan Z'ye tüm ürünlerde zamla yatıp zamla kalkmaya devam eden Türkiye'de zamla girdiğimiz 2024 yılı zamlarla devam ediyor.

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor.

Hatırlanacağı gibi geçen seneki Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler öncesinde benzinin litresi 19 lira 81 kuruşa, motorinin de 18 lira 59 kuruşa satılıyordu. Önce otomatik ÖTV zammı geldi ardından da yeni zamlar...

Yeni yılla birlikte akaryakıttaki ÖTV tutarlarının yeniden belirlenmesiyle birlikte birlikte benzine 2.31 lira, motorine 2.17 lira, LPG’ye ise 1 liralık zam yapılmıştı Bu zamların ardından 5 Ocak Cuma günü itibariyle geçerli olmak üzere motorin grubunda 41 kuruş indirim gelmişti. Ancak bu 41 kuruşluk indirimi kırpan bir zam 6 Ocak tarihi itibariyle pompa fiyatlarına yansıdı. 6 Ocak'taki son zammın ardından akaryakıt fiyatları yine, yeniden paş peşe zamlanmaya devam ediyor.

Önce otogaz (LPG) grubuna 18 Ocak 2024 Perşembe itibariyle geçerli olmak üzere 37 kuruş, ardından da motorine 20 Ocak Cumartesi itibariyle 1 TL 15 kuruş zam geldi. Ardından da 24 Ocak itibariyle benzinin litre fiyatına da 1 TL 46 Kuruşluk zam yapıldı.

Ancak bitmedi... Yeni hafta yine yeni ve dev bir zamla başlayacak. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre motorine 30 Ocak Salı günü itibariyle 1,38 TL'lik bir zam daha geliyor.

Benzin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği şimdilik beklenmiyor.

Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

27 Ocak 2024 Cumartesi günü itibariyle Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere, çevresindeki illerle aynı fiyata satıldığı için bazı illerimizde güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 39,07 TL

Motorin fiyatı: 41 TL

LPG fiyatı: 20,41 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 38,37 TL

Motorin fiyatı: 40,24TL

LPG fiyatı: 20,37 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 39,29 TL

Motorin fiyatı: 41,19 TL

LPG fiyatı: 20,19 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 39,80 TL

Motorin fiyatı: 41,77 TL

LPG fiyatı: 20,37 TL

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 39,89 TL

Motorin fiyatı: 41,83 TL

LPG fiyatı: 19,88 TL

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 39,23 TL

Motorin fiyatı: 41,27 TL

LPG fiyatı: 19,94 TL

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 39,46 TL

Motorin fiyatı: 41,42 TL

LPG fiyatı: 19,68 TL

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 39,82 TL

Motorin fiyatı: 41,85 TL

LPG fiyatı: 19,37 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 39,35 TL

Motorin fiyatı: 41,31 TL

LPG fiyatı: 20,23 TL

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 39,49 TL

Motorin fiyatı: 41,45 TL

LPG fiyatı: 20,58 TL

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 39,46 TL

Motorin fiyatı: 41,46 TL

LPG fiyatı: 20,26 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 39,87 TL

Motorin fiyatı: 41,90 TL

LPG fiyatı: 20,52 TL