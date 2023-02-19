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Deprem anına ait korkunç görüntü! 1 tonluk raf beşik gibi sallandı

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Deprem anına ait korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor. Son paylaşılan videoda depremde 1 tonluk market rafının sallandığı görüldü.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.6 ve 7.7'lik depremlerin ilk anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği depremlerde 11 il birden etkilendi ve bu illerden biri de Diyarbakır'dı. Depremin şiddeti, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki bir marketin güvenlik kamerasına ise saniye saniye yansıdı.

1 TONLUK RAFIN BEŞİK GİBİ SALLANDIĞI KORKU DOLU ANLAR!
Depremin ilk anları marketin güvenlik kamerasına anbean yansırken korku dolu anlarda ortalama 1 tonluk raf beşik gibi sallandı. Sandalye üzerinde uzanan kedinin sarsıntıdan 10 saniye önce tepki verdiği an ise dikkat çekiyor.

Deprem ile birlikte yaşanan sarsıntı saniye saniye kayıt altına alındı.

Markette bulunan raflar ve içecek dolaplarının sallanması kameralar tarafından kaydedildi. 

Etiketler deprem raf market
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