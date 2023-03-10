Deprem bölgesinde kimliği tespit edilemeyen cenaze sayısı ortaya çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden 2 bin 500 kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Depremde şu ana dek açıklanan resmi veriye göre 46 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Yaralı çıkarılan ancak sonra ulaşılamayan, enkaz altından çıkarılamayan, kimliği belirlenemeyen cenazeler var.

Adli Tıp Uzmanları Derneği deprem bölgesindeki incelemelerini rapor haline getirdi.

NTV'den Melike Şahin'in haberine göre, bölgedeki son durumu anlatan Adli Tıp Uzmanları Derneği Prof. Dr. Ahmet Hilal, "Geçen hafta sonunda 2500 civarında kimliği tespit edilememiş cenaze vardı. ama her gün bu oran azalıyor. Çünkü DNA testleriyle kişiler kanlarını verince özellikle baba anne ve çocuk varsa onlardan kan alıp kimlik tespiti yapılıyor." dedi.

Deprem bölgesinde kimliği belirlenemeyen cenazelerin büyük bölümü Hatay'daydı. Geçen hafta Hatay'da kimliği belirlenemeyen cenaze sayısı bin 500'dü.

Prof. Dr. Ahmet Hilal, "Kimliği meçhul cenazeler birçok yerde hemen hemen tamamına yakını örnek alındı. Kan bulunuyorsa kan, kan bulunmazsa doku veya kemik örneği diş örneği alınarak defnedildi daha sonra dna çalışmak için şimdi yakınlarını kaybettiğini bulamadığını belirten insanlar Adli Tıp Kurumu'nun deprem merkezlerinde kan alma noktalarına başvuruyorlar. Eğer hiç cenazeden örnek alınmadan defnedildiyse ki bu çok az sayıdadır o zaman mezar açmak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Aynı anda binlerce kişinin hayatını kaybettiği felakette bazı cenazelerin karıştığı da ortaya çıktı.

Yanlışlıkla başka cenazeyi alanlar olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ahmet Hilal, "Şöyle örnekler var. Cenazenin yakını cenazenin kendine ait olduğunu iddia ediyor diyor bu annemin cenazesidir cenaze alınıp götürülüp gömülüyor ama daha sonra annesinin cenazesini göçük altından bulabiliyor. Annesi çıkınca diyor ki ben yanlış gömmüşüm mezardan çıkartılıp kimsesizler mezarlığına gömülüyor, Böyle bir örnek var." dedi.

Sadece Kahramanmaraş'ta kimliklendirme için 425'ten fazla mezar açıldı.

YÜZYILIN FELAKETİNDE ÖLÜ SAYISI 46 BİNİ GEÇTİ

Pazartesi günü Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 46 bin 104'e yükseldiğini duyurmuştu.

Öte yandan deprem bölgelerinde, 830 bin 783 binadaki 3 milyon 273 bin 605 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. Hasar tespit çalışması tamamlanan 105 bin 794 binadaki 384 bin 545 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 24 bin 464 binadaki 133 bin 575 bağımsız birimin orta hasarlı olduğu tespit edildi. 205 bin 86 binadaki 1 milyon 91 bin 720 bağımsız birimin az hasarlı, 407 bin 786 binadaki 1 milyon 409 bin 654 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu tespit edildi. Ancak artçı sarsıntılar ardından sayıların güncellenmesi bekleniyor.

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