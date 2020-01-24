Deprem kahini Manisa’dan sonra Elazığ depremini de bildi

Deprem tahminleri yapan ama bir uzmanlığının olmadığı belirtilen Tayvanlı Dyson Lin kehanetlerde bulunduğu Twitter adresinden Manisa depremiyle ilgili bir paylaşımı ortaya çıkmıştı.

Manisa’daki depremden sonra Lin, Elazığ depremine ilişkin süper sinyaller alıyorum diyerek deprem tahmininde bulundu.

Tayvanlı deprem uzmanı Türkiye’nin doğusu için üç gün önce uyarmış

Türkiye bir kez daha Elazığ’dan gelen 6,5’lik deprem haberi ile sarsıldı. Doğu’da birçok ilde hissedilen deprem, halkı sokaklara dökerken Tayvanlı deprem uzmanının üç gün önceki uyarısı gündeme geldi.

Dyson Lin, 21 Haziran’da kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kars’ın ”10+6” seviyesinde çok güçlü bir sinyal aldığını belirterek, ”Türkiye’nin doğusunda büyük tehlike altında” uyarısı yapmıştı.

Lin deprem bölgesini işaret ederek deprem beklediğini böyle duyurdu.