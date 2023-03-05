Şanlıurfa'da depremde ağır hasar alan 7 katlı bina çöktü. Enkazdaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Şanlıurfa'da kendiliğinden çöken hasarlı binada arama çalışması yapılıyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen kentte Haliliye ilçesinde ağır hasarlı 6 katlı bir bina çöktü.

Bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Enkazdaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Binanın çökme anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Çöken binanın bulunduğu caddede park halinde araçların olduğu, araç ve yaya hareketliliğinin devam ettiği görülüyor.

ÇÖKME ANI KAMERADA

Olayla ilgili Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, telefonla katıldığı NTV canlı yayınında açıklama yaptı.

Binanın ağır hasarlı olduğunu söyleyen Beyazgül, enkazdan bir ses alındığını söyledi. Binanın öncesinde boşaltılmış olduğunu dile getiren Beyazgül, "Bina yıkılacak binalar arasındaydı. Etrafındaki binalar da ağır hasarlı. Binaya giriş yasaklanmıştı." dedi.

Yıkım için muvafakat beklendiğini belirten Beyazgül, "Yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından yıkılacaktı. Çevresindeki binalar boşaltılmış durumda. Hasarlı binaların olduğu yere güvenlik bantları çekilmişti." diye konuştu.

"UYARILARI DİNLETMEKTE ZORLUK YAŞIYORUZ"

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan da NTV'ye açıklamalarda bulundu. Ağır hasarlı bina ile ilgili gerekli önlemlerin alınmış olduğunu dile getiren Ayhan, "Hukuki süreç olduğu için hemen yıkılma imkanı yok. Bir kişinin olduğu belirtiliyor. Mutlaka bir önlem alınmıştır ama vatandaşlarımıza uyarıları dinletmekte zorluk yaşıyoruz. İkazlar yapıldı, suları elektrikleri kesildi. Bu konuda daha duyarlı olmamız gerektiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.