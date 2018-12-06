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  2. Güncel
  3. 06 Aralık 2018 17:37

Derste elektronik sigara içti !

Bir öğretmenin ders anlattığı sırada elektronik sigara içen öğrenci sosyal medyada olay yarattı.

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Bir öğretmenin ders anlattığı esnada sınıfta sıranın üstüne oturarak elektronik sigara içen öğrenci ve arkadaşlarının kaydettikleri video sosyal medyada büyük tepki çekti.
 
Sosyal medyaya düşen ve öğretmenin sınıfta ders anlattığı esnada bir öğrencinin elektronik sigara içerken görüntülendiği video Twitter kullanıcılarının büyük tepkisini çekti.

Videoda, öğretmenin ön sıralardaki öğrencilere ders anlattığı esnada, arka sıralarda oturan birkaç öğrencinin elektronik sigara içerek dumanını öğretmene doğru üflediği görülüyor.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Twitter kullanıcıları, okulda ders sırasında kaydedilen görüntülere tepki yağdırıyor.

İşte sosyal medyadaki bazı tepkiler;

elektronik sigara , ders , öğrenci
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