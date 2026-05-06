  3. Dervişoğlu'ndan Öcalan'a statü isteyen Bahçeli'ye: ''Bu bir deliliktir, bir ihanettir!

Siyaset gündemi MHP lideri Bahçeli’nin "Öcalan’a statü" çıkışıyla sarsıldı! İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında ateş püskürdü. Öcalan’ın "Barış Süreci Koordinatörü" olması önerisini "delilik" olarak niteleyen Dervişoğlu, iktidara ve MHP’ye sert sözlerle yüklendi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu.

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin terörist başı Abdullah Öcalan için getirdiği "statü" önerisine sert tepki gösteren Dervişoğlu, "Bu bir ihanet sürecidir" dedi.

"Resmi Yetki Bahşetmek Deliliktir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'ın "Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörü" olması yönündeki önerisini sert bir dille eleştiren Dervişoğlu, "Dünyanın neresinde, hangi hukuk sisteminde bir hükümlüye resmi yetki alanı bahşedilebilir? Bu deliliktir, aklınızı başınıza alın. Siz utanmıyorsunuz, sizin yerinize ben utanıyorum" ifadelerini kullandı. Dervişoğlu'nun bu sözleri partililer tarafından ayakta alkışlandı.

Ekonomik Çöküş ve "3 Çocuk" Eleştirisi

Dervişoğlu, konuşmasında sadece terörle mücadele değil, derinleşen ekonomik krize de geniş yer ayırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşük doğurganlık hızıyla ilgili endişelerine yanıt veren İYİ Parti lideri, "Mutfaktaki yangını görmüyor musunuz? 3 çocuk diyorsunuz ama bir aylık kreş faturası asgari ücreti yutuyor. Aileleri dağıtan, beşikleri boş bırakan sebep sizin 25 yıllık ekonomi politikanızdır" dedi.

"Asgari Ücrete Zam Bir Zorunluluktur"

Nisan ayı enflasyon verilerine dikkat çeken Dervişoğlu, asgari ücretli ve emekli için acil hamle çağrısında bulundu:

Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılması insani bir zorunluluktur.
Vergi dilimleri çalışanlar için "pusu" haline gelmiştir; acilen güncellenmelidir.
Çiftçiye kanunen verilmesi gereken destekler seçim beklenmeden ödenmelidir.

"Son Türk Henüz Ölmemiştir!"

Konuşmasının sonunda terörle mücadeledeki kararlılık mesajını yineleyen Dervişoğlu, "Türkiye’nin ulusal güvenliğini Öcalan’ın iki dudağı arasına sıkıştırmak bir rezilliktir. Türk milleti bitmemiştir, son Türk henüz ölmemiştir! Bu ihaneti derhal terk edin" diyerek iktidara ve ortağına seslendi.

Etiketler Müsavat Dervişoğlu grup toplantısı Devlet Bahçeli abdullah öcalan statü iyi parti asgari ücret Ara Zam vergi dilimi siyaset
