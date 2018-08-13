Devlet, Ordu’daki Selin Yaralarını Sarıyor

Ağustos 2018 günü bölgede etkili olan yoğun yağışların hemen ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Ordu’daki sel bölgesine gittiler. İlk hasar tespit çalışmalarının ardından Ordu, Samsun, Sivas ve Ankara AFAD il müdürlüklerinde görevli arama ve kurtarma personeli hızla bölgeye intikal ederek arama ve kurtarma faaliyetlerine başladılar. Tedbir amaçlı olarak Giresun, Rize, Artvin, Trabzon ve Sinop İl AFAD müdürlükleri de teyakkuza geçirildi. Ordu’ya ayrıca AFAD Samsun Lojistik Deposundan 150 çadır ve 500 battaniye gönderildi.

Ünye ilçesine bağlı Yiğitler Köyü’nde toprak kayması sonrası toprak altında kalan 4 vatandaşımız, İlküvez Aşıklı Mahallesi’nde mahsur kalan 20 vatandaşımız ve Tekke Mahallesi’nde üstüne direk devrilen bir evde mahsur kalan 8 vatandaşımız AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

İkizce ilçesinde çalışan yaklaşık 100 geçici fındık işçisi ise güvenlik nedeniyle AFAD-Jandarma tarafından geçici barınma merkezi haline getirilen Taşkese İlkokulu’na yerleştirildi.