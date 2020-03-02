Dilipak: ''Bugün Haleb’teyiz, yarın nerede olacağız bakalım?''

Türkiye'nin Suriye'ye yönelik başlattığı ve 'Bahar Kalkanı' adıverilen operasyon sürerken, hükümet sınır kapılarını açarak Suriyeli sığınmacılara Avrupa'yı hedef gösterdi. Ortaya çıkan tablo tartışmalara neden olurken, Akit yazarı Abdurrahman Dilipak bugün "Bu Suriyelileri ne yapalım!?" başlıklı bir yazı yazarak mülteciler hakkında nasıl davranılması gerektiğine dair ayetlerden örnekler verdi.

Türkiye'nin Suriye'de bulunmasının bir 'din davası' olduğunu savunan Dilipak, Suriye Milli Ordusu'nun mutlaka Halep'e girmesi gerektiğini savunduğu yazısında "Bugün Haleb’teyiz, yarın nerede olacağız bakalım" diyerek Suriye operayonunun sınırının daha da genişleyebileceğini sinyalini verdi.

Dilipak'ın yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

Bakın, Suriye bizim can damarımızdır. Orayı boş bırakırsanız, birileri yeniden PKK koridoru, Şii koridoru açmaya çalışacaktır. Bu zorunluluk bir yana, Suriye davası bizim için din davası, tarih davası, insanlık davasıdır.

Biz Suriye’de etkin güç olmaya başlayınca birileri Libya’yı, Doğu Akdeniz’i, Kıbrıs’ı kaşıyacaktır. Oralarda da bayram gösterince Ege’yi kaşıyacaklardır. İyi ya bizim tarihi sınırlarımıza geri dönmek için bize fırsat sunuyorlar. Korkaklar tarih yazamaz ve biz biliyoruz ki “La galibe illallah”! Biz Allah’ın ipine tutunduktan sonra, onun rızasına teslim olduktan sonra ne gam!

Bugün Haleb’teyiz, yarın nerede olacağız bakalım. Milli ordu mutlaka Haleb’e girmeli. 2 yıl sonra seçim var. Seçmenler yazılırken, Türkiye’deki göçmenler evlerine dönmeli. Türkiye, Haleb, İdlib’deki Suriyeliler zaten Suriye nüfusunun yaklaşık yarısı..



