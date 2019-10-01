Dilipak: Trump, Putin, Merkel ya da Netanyahu Müslüman olamaz mı ?

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, 'Soğuk savaş devam ediyor' başlıklı bugünkü yazısında dünyada meydana gelen savaşların veya çatışmaların çoğunlukla aynı odak tarafından meydana getirildiğini öne sürdü.

Dilipak, "Aslında bu oyunda zulmü örgütleyen de, zulme karşı halkı örgütleyen de aynı güç. Tavşana kaç, tazıya tut taktiği" ifadelerini kullandı.

Dilipak'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Bugün herkes, her şeyi yeniden düşünmek zorundadır. Aslında biz Müslümanlar her şeye hazır olmalıyız. Müslümanlar, daha işin başında Bedir’de “ne oluyor” demişlerdi. Peygamberimiz vefat edince de bir karamsarlık havası doğdu. Kerbela’yı biliyorsunuz. Hülagu’nun Beyt-ül Hikme’yi yıkıp, Anadolu’ya doğru ilerlemesini de.

Sonunda her şey tersine döndü. Hayat devam ediyor. Taif Müslüman oldu, Moğollar da! Hani diyoruz “Bizi öldürmeye gelenler bizde dirilsinler.” Tamam, bir yandan Deizm, öte yandan sekülerleşme, laikleşme, agnostizm, evet hepsi doğru, can sıkıcı, ama tek gerçek bu değil.

Hz. Ömer dediğimiz kişi, Peygamberimizi öldürmeye gelmiyor mu idi!

Ya da Hz. Hamza’yı öldüren, ciğerini çıkarıp ısıran, kulağını, burnunu kesip boynuna takıp dans eden kişi Müslüman olmadı mı?

Görelim Mevla’m neyler. Bize hayır gibi gelen şeyde şer, şer gibi gelen şeyde Allah hayır murat etmiş olabilir. Biz bilmeyiz Allah bilir.

Şimdikilerin, olacağına dair bir işaret yok da, bir Firavun Hz. Yusuf’un risaletine iman ediyorsa Trump, Şi Cinping, Putin, Merkel ya da Netanyahu Müslüman olamaz mı? 'Olmaz olmaz deme olmaz olmaz'."





