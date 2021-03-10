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  3. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın sağlık durumu ile ilgili ilk açıklama

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hastaneye kaldırıldı!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın koronavirüs nedeniyle Ankara’da hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Diyanet İşleri Basın Müşaviri Burak Orhan, Erbaş'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Koronavirüse yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Diyanet İşleri Basın Müşaviri Burak Orhan, Ali Erbaş'ın sağlık durumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş hocamızın kovid19 testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi süreci hafif semptomlarla devam etmektedir. Tedbir amaçlı olarak tedavisi birkaç gündür hastanede sürmektedir. Durumu oldukça iyidir elhamdulillah."

Diyanet İşleri  Başkanı Ali Erbaş, 6 Mart'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurmuştu.

Tedavisi evde süren Erbaş, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurmuş ve dua istemişti.

OdaTV.com

Etiketler ali erbaş korona koronavirüs tedavi hastane
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