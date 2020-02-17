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  3. 17 Şubat 2020 08:14

Diyanet'ten vatandaşa ''ucuzluk için akşam pazarına çıkın'' önerisi

Türkiye'de ekonomik kriz her geçen gün etkisini daha fazla gösterirken Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 'Aile' dergisindeki bir yazıda dikkat çeken ifadelere yer verildi.

Diyanet'ten vatandaşa ''ucuzluk için akşam pazarına çıkın'' önerisi
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 'Aile' dergisinde, pazar alışverişi konusunda pratik bilgilere yer verilen yazı Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizi bir kez daha gözler önüne serdi.

Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, tasarruflu pazar alışverişi konusunda püf noktaları veren dergi, 'Tüm pazarı gezip fiyatları öğrenin',  'Ucuza almak için akşam saatlerini bekleyin', 'Kaliteli ve ucuza almak için de aynı pazarcıdan alışveriş yapın' gibi tavsiyelerde bulundu.

Yıllık 11 milyar bütçeli kurumun yayımladığı dergide yer alan pazar alışverişinin püf noktaları şöyle:

Alışverişe çıkmadan önce mutlaka bir liste yapmalı ve listenize sadık kalmalısınız. Pazar alışverişinin altın kurallarından biri de tüm fiyatlara göz atmaktır. Eğer tüm pazar alanını gezip fiyatlara hâkim olursanız en uygun alışverişi yapmış olursunuz. Akşama doğru ürünlerin fiyatı düşeceğinden akşam pazarını değerlendirebilir, daha az masrafla daha çok alışveriş yapabilirsiniz. Aynı pazarcının tezgâhından düzenli olarak alışveriş yaptığınız takdirde pazarcı taze ve kaliteli ürünlerini seçip size uygun bir fiyata verecektir. Ürünleri taşırken hem alışveriş yapmak hem de poşetlere hakim olmak oldukça güç olduğundan bir pazar arabası edinip çok daha konforlu bir alışveriş yapabilirsiniz.
 

Sözcü

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