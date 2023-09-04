  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Doğan Holding'den Sabancıların sağlık durumuna ilişkin açıklama

Doğan Holding'den Sabancıların sağlık durumuna ilişkin açıklama

Doğan Holding'den Sabancıların sağlık durumuna ilişkin açıklama
Güncelleme:

Doğan Holding, geçirdikleri deniz kazası sonrası Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisinin evinde, yoğun bakım süreci tamamlanan Ali Sabancı’nın tedavisinin ise normal odada devam ettiğini duyurdu.

Doğan Holding'den Sabancı çiftinin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı ve eşi Ali Sabancı'nın 24 Ağustos 2023 tarihinde geçirdikleri deniz kazasının ardından Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisi evinde, yoğun bakım süreci tamamlanan Ali Sabancı'nın tedavisi ise normal odada devam etmektedir. Bu zorlu sürecimizde bizden manevi desteğini esirgemeyen herkese içtenlikle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler Doğan Holding sabancı sağlık durumu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
WhatsApp'tan video mesajlar için yeni özellik
Sigaraya 5 TL zam geldi
ENAG, Ağustos 2023 enflasyon rakamlarını açıkladı
Adana'da 4 dönüm kızılçam ormanı yandı
TÜİK, Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
Sıfır otomobil satışlarında rekor! Togg, Egea'yı solladı
Ankara'da savaş uçağının parçası otoparka düştü
Milli takımın yıldızı Melissa Vargas'ın hayat hikayesi gündem oldu
Enflasyon sonrası Eylül 2023 kira zam oranı belli oldu
Muharrem İnce'nin kaset itirafı olay oldu