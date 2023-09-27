Dolar adım adım yükseliyor, altın düşüşte
TCMB'nin faiz kararı, KKM hesaplarından çıkış için atılan yeni adımlar sonrasında Dolar kuru adım adım yükselişini sürdürüyor. Altın fiyatlarında ise dikkat çeken bir düşüş var. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...
Küresel piyasalarda, dün zayıf gelen ABD verilerinin ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırmasının ardından karışık bir seyir izleniyor. Hafta başından itibaren ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "şahin" sözle yönlendirmeleri devam ederken, ülkede dün açıklanan veriler de ABD ekonomisine dair olumsuz sinyaller verdi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Robert Holzmann, Banka'nın politika faizini zirveye çıkartıp çıkarmadığını söylemek için henüz erken olduğunu belirterek, enflasyonun devam etmesi halinde yeni faiz artışlarının göz ardı edilemeyeceğini söyledi.
KKM’DE 1 AYDA 100 MİLYAR TL’LİK AZALIŞ
BDDK verilerine göre KKM büyüklüğü 15 Eylül itibarıyla 3,31 trilyon TL oldu. KKM 15 Ağustos'ta 3,41 trilyon TL ile zirvesine ulaştıktan sonra geçen yaklaşık bir ayda 100 milyar TL azaldı.
MERKEZ BANKASI REZERVLERİNDE BU YIL BİR İLK
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) brüt rezervleri 15 Eylül itibarıyla 788 milyon dolar, net rezervleri 1,31 milyar dolar artış gösterdi.
TCMB verilerine göre, bir önceki hafta 79 milyar 271 milyon dolar olan brüt döviz rezervleri, 80 milyar 59 milyon dolara yükseldi. Böylece bu yıl brüt rezervler ilk kez 80 milyar doların üzerine çıktı.
İşte piyasalarda son durum:
Güne 27,27 TL'den başlayan Dolar 27,30 TL'den,
28,83 TL'den başlayan Euro 28,74 TL'den,
33,15 TL'den başlayan Sterlin 33,17 TL'den,
18,33 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,20 TL'den işlem görüyor.
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