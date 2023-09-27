Dolar adım adım yükseliyor, altın düşüşte

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın geçen haftaki politika faiz kararı sonrasında Türk Lirası karşısında çalkantılı seyri devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Türk Lirası dönüşümlü KKM hesaplarında asgari faiz zorunluluğunu kaldırmasıyla da hareketlenen piyasalarda başta Dolar ve Euro olmak üzere dövizin TL karşısındaki güçlü duruşu devam ederken, altın fiyatlarında dikkat çeken bir geri çekilme yaşanıyor.

Seçimden önce 20’nin altında seyreden dolar/TL, bir hafta sonra 23’ü aşmıştı. TCMB’nin 22 Haziran’daki toplantısına kadar 23,4-23,6 arasında dengeye oturan dolar/TL, faizin yeteri kadar artmamasından sonra yeniden yükselerek 25’in üstüne çıkmıştı.

Küresel piyasalarda, dün zayıf gelen ABD verilerinin ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırmasının ardından karışık bir seyir izleniyor. Hafta başından itibaren ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "şahin" sözle yönlendirmeleri devam ederken, ülkede dün açıklanan veriler de ABD ekonomisine dair olumsuz sinyaller verdi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Robert Holzmann, Banka'nın politika faizini zirveye çıkartıp çıkarmadığını söylemek için henüz erken olduğunu belirterek, enflasyonun devam etmesi halinde yeni faiz artışlarının göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

KKM’DE 1 AYDA 100 MİLYAR TL’LİK AZALIŞ

BDDK verilerine göre KKM büyüklüğü 15 Eylül itibarıyla 3,31 trilyon TL oldu. KKM 15 Ağustos'ta 3,41 trilyon TL ile zirvesine ulaştıktan sonra geçen yaklaşık bir ayda 100 milyar TL azaldı.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİNDE BU YIL BİR İLK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) brüt rezervleri 15 Eylül itibarıyla 788 milyon dolar, net rezervleri 1,31 milyar dolar artış gösterdi.

TCMB verilerine göre, bir önceki hafta 79 milyar 271 milyon dolar olan brüt döviz rezervleri, 80 milyar 59 milyon dolara yükseldi. Böylece bu yıl brüt rezervler ilk kez 80 milyar doların üzerine çıktı.

İşte piyasalarda son durum: