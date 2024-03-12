Dolar, Euro ve altın zirveye demir attı

Piyasalarda Eylül ayında başlayan adım adım artış devam ediyor. Türk Lirası'nın değer kaybı haftanın ikinci gününde de sürüyor. Dolar, Euro ve altından peş peşe yeni rekorlar gelirken, Türk Lirası'ndaki değer kaybı büyüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere Türk Lirası'nın hem döviz hem de değerli metaller karşısında durdurulamayan değer kaybı tüm hızıyla sürüyor.

Dün bir açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, döviz piyasasında son dönemde yaşanan oynaklığın "geçici" olarak görülmesi gerektiğini belirtmişti.

Ancak Bakan Şimşek'in "geçici" olarak tanımladığı piyasadaki hareketlilik her gün Dolar, Euro ve altında her gün yeni bir rekora imzasını atmaya devam ediyor.

Geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde 20,50 TL seviyesinde bulunan Dolar kuru 2024 yerel seçimleri öncesinde yüzde 50’den fazla artarak 32 TL'ye, Euro/TL de 35 TL'ye ulaştı.

İşte 12 Mart Salı Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 32,04 TL'den başlayan Dolar 32,04 TL'den,

35,06 TL'den başlayan Euro 35,08 TL'den,

41,11 TL'den başlayan Sterlin 41,04 TL'den,

21,76 TL'den başlayan Japon Yeni ise 21,77 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 32,01 TL'den, Euro 35 TL'den, Sterlin 41,09 TL'den, Japon Yeni ise 21,81 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 177 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 176 Dolar'dan,

2 bin 244 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 240 TL'den,

3 bin 963 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 963 TL'den,

16 bin 301 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 16 bin 301 TL'den,

25,27 TL'den başlayan Gümüş ise 25,15 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 177 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 246 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 960 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 264 TL'den, Gümüş ise 25,15 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan kripto para piyasalarında da ise yükseliş devam ediyor.

Güne 71 bin 833 Dolar'dan başlayan Bitcoin 72 bin 224 Dolar'dan,

4 bin 34 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 4 bin 28 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 82,33 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 82,51 Dolar'dan işlem görüyor.