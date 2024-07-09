Dolar, Euro ve altın zirveye demirledi

Piyasalarda başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri tüm hızıyla sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Küresel piyasalar merkez bankalarının hamlelerine odaklanırken parasal sıkılaşma adım adım yerini parasal gevşemeye bırakmaya hazırlanıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 80'e çıkarken, kasımda faiz indirimine başlama ihtimali ise yüzde 76'ya geriledi. Bankanın olası bir faiz indiriminin ardından aralık toplantısında ikinci kez faiz indirimine gitme ihtimali de yüzde 97'ye çıktı.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Dolar 32,69 TL'den, Euro 35,43 TL'den, Sterlin 41,89 TL'den, Japon Yeni ise 20,33 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 32,71 TL'den, Euro 35,48 TL'den, Sterlin 42,01 TL'den, Japon Yeni ise 20,39 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Ons altın 2 bin 365 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 489 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 105 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 371 TL'den, Gümüş ise 32,61 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 374 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 499 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 105 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 371 TL'den, Gümüş ise 32,78 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Bitcoin 57 bin 238 Dolar'dan, Ethereum ise 3 bin 64 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı da 85,23 Dolar'dan işlem görüyor