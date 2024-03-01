Dolar, Euro ve altındaki yükseliş devam ediyor

Hem döviz hem de değerli metaller Mart ayına da Türk Lirası karşısındaki yükselişini sürdürerek başladı. Türk Lirası'ndaki değer kaybı tam gaz devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki adım adım yükselişi ayın ilk, haftanın son işlem gününde de devam ediyor.

Dolar/TL, Eylül 2023'ten beri devam eden kademeli yükseliş trendini sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde 20,50 TL seviyesinde bulunan Dolar kuru 2024 yerel seçimlerine 1 ay kala yüzde 50’den fazla artarak 31,38 TL'yi gördü. Dolar/TL kuru gibi Euro/ TL de ilk kez 34 TL seviyesini aştı.

Eylül ayında açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde, Dolar/TL'nin yıllık ortalama değerlerinin 2024'te 36,8 TL, 2025'te 43,9 TL, 2026'da ise 47,8 TL olarak tahmin edildiği belirtildi. Bu gelişmeler, Türk Lirası'nın uluslararası para birimleri karşısında yaşadığı değer kaybının boyutunu ve etkilerini gözler önüne seriyor.

TCMB rezervleri yeniden erimeye başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 2 milyar 458 milyon dolar azalışla 131 milyar 750 milyon dolara geriledi. Ayrıca 23 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 613 milyon dolar azalışla 82 milyar 479 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 16 Şubat'ta 86 milyar 92 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

İşte 1 Mart Cuma Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Dolar 31,30 TL'den, Euro 33,88 TL'den, Sterlin 39,56 TL'den, Japon Yeni ise 20,83 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 31,22 TL'den, Euro 33,99 TL'den, Sterlin 39,64 TL'den, Japon Yeni ise 20,98 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Ons altın 2 bin 45 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 61 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 474 TL'den, Cumhuriyet altını 14 bin 293 TL'den, Gümüş ise 22,92 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 49 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 57 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 474 TL'den, Cumhuriyet altını 14 bin 293 TL'den, Gümüş ise 22,81 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Bitcoin 61 bin 401 Dolar'dan, Ethereum ise 3 bin 374 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı da 82,26 Dolar'dan işlem görüyor.