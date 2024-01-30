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Dolar ile altın uçuşa geçti

Dolar ile altın uçuşa geçti
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Yeni haftaya yeni bir rekorla başlayan piyasalar da Türk Lirası karşısındaki yukarı yönlü seyir devam ediyor. Dolar'ın yükselişine altın da katıldı. Euro ise zirvedeki yatay seyrini sürdürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Haber3com

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın geçen haftaki faiz artırım kararına geçen hafta tepkisiz kalan piyasalar yeni haftada Türk Lirası karşısında yeni rekorlar seyrini sürdürüyor.

Geçen hafta gerçekleştirilen TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 42,5’ten yüzde 45 düzeyine yükseltilmesine karar verilmişti.  

Ekonomistlerin beklentileri çerçevesinde gerçekleşen bu faiz kararı sonrasında geçtiğimiz hafta tepkisiz kalan başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metaller yeni haftada hareketlendi. Döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki rekor seviyedeki seyri devam ediyor.

Geçen yılın tamamını yüzde 36.6, Aralık ayını yüzde 2.2 kayıpla kapatan TL'de kayıpların hızı Ocak ayında Aralık ayına göre arttı. TL 2024 başından bugüne yüzde 2.5 değer kaybetti. 

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 TCMB’den ''TL'leşme'' için bir adım daha

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk lirası mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla yeni bir adım attı.

Bu kapsamda, kur koruması sağlanan hesaplar için zorunlu karşılık oranlarının 6 aya kadar olan vadelerde yüzde 30'dan yüzde 25'e indirilmesine, yabancı para cinsinden mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu ve kıymetli maden depo hesapları hariç) için tüm vadelerde TL cinsinden tesis edilen ilave zorunlu karşılık oranının yüzde 4'ten yüzde 8'e yükseltilmesine karar verildi.

TCMB’nin internet sitesinde konu hakkında yer alan açıklamasında “Bu düzenlemelerle, Türk lirası mevduata geçişe yönelik adımlar güçlendirilirken, miktarsal sıkılaştırma sürecine devam edilmektedir” denildi.

İşte 30 Ocak Salı Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 30,35 TL'den başlayan Dolar 30,35 TL'den, 
32,88 TL'den başlayan Euro 32,96 TL'den, 
38,57 TL'den başlayan Sterlin 38,50 TL'den, 
20,61 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,65 TL'den işlem görüyor.
 
Dünkü günkü kapanışta Dolar 30,34 TL'den, Euro 32,82 TL'den, Sterlin 38,48 TL'den, Japon Yeni ise 20,54 TL'den işlem görmüştü.

 

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