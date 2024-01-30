Dolar ile altın uçuşa geçti

Güne 2 bin 31 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 46 Dolar'dan,

1.983 TL'den başlayan Gram altın 1.997 TL'den,

3 bin 354 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 359 TL'den,

13 bin 806 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 13 bin 819 TL'den,

22,60 TL'den başlayan Gümüş ise 22,68 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 24 Dolar'dan, Gram altın 1.976 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 354 TL'den, Cumhuriyet altını 13 bin 806 TL'den, Gümüş ise 22,27 TL'den fiyatlanmıştı.