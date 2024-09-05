Dolar ve Euro zirveye demirledi, altın yükselişte

Hem değerli metallerin hem de dövizin Türk Lirası karşısındaki yüksek seyri tüm hızıyla devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Piyasalarda Dolar, Euro ve altın fiyatları zirve seviyelerde işlem görmeye devam ederken, Türk Lirası yeni güne değer kaybıyla başladı.

TL nisan ve mayıs aylarında dolar karşısında yatay bir seyir izlemişti. Döviz kurunda haziran ayından itibaren tekrar artış yaşanmış, Dolar kuru 33 TL'yi, Euro kuru ise 36 TL'yi geçerek rekor kırmıştı.

Üç yıllık döneme dair ekonomi beklentilerinin yer aldığı Orta Vadeli Program (OVP) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklandı.

OVP'de 2024 yılı büyüme beklentisi yüzde 4'ten yüzde 3,5'e düşürüldü. 2024 yılı için enflasyon beklentisi yüzde 33'ten yüzde 41,5'e yükseltildi.

Küresel piyasalarda, ABD'de bu hafta açıklanacak istihdam verileri öncesinde yatırımcıların temkinli duruşu devam ediyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkı para politikasını duruşunun bu aydan itibaren gevşemeye başlayacağı fiyatlanırken, yıl sonuna kadar atılacak adımların büyüklüğü belirsizliğini koruyor.

Analistler, cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin ABD ekonomisinin gidişatına ilişkin daha çok bilgi verebileceğini belirterek, söz konusu verilerin Fed'in gelecek dönem yol haritasını da somutlaştırabileceğini aktardı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık faiz indiriminin kasım ya da aralıktaki toplantılarda yapılacağına ilişkin öngörüler güçlü kalmaya devam ediyor.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 34,03 TL'den başlayan Dolar 33,98 TL'den,

37,84 TL'den başlayan Euro 37,83 TL'den,

44,88 TL'den başlayan Sterlin 44,83 TL'den,

23,82 TL'den başlayan Japon Yeni ise 23,78 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 34,04 TL'den, Euro 37,66 TL'den, Sterlin 44,71 TL'den, Japon Yeni ise 23,53 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 501 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 516 Dolar'dan,

2 bin 734 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 748 TL'den,

4 bin 580 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 576 TL'den,

18 bin 267 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 18 bin 248 TL'den,

31,01 TL'den başlayan Gümüş ise 31,34 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 489 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 723 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 574 TL'den, Cumhuriyet altını 18 bin 813 TL'den, Gümüş ise 30,68 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Kripto para piyasasında ise geçtiğimi ay yaşanan son yılların en büyük düşüş sonrasında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 57 bin 156 Dolar'dan başlayan Bitcoin 56 bin 710 Dolar'dan,

Ethereum ise 2 bin 406 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 390 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 72,92 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 73,03 Dolar'dan işlem görüyor.