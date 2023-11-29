Dolar ve Euro'nun ardından bir rekor da gram altından

Türk Lirası'nın başta Dolar ve Euro olmak üzere yabancı para birimleri karşısındaki değer kaybı tüm hızıyla sürerken, yeniden yükselişe geçen altın fiyatları da yeni bir rekor kırdı. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Döviz ve değerli metaller Kasım ayındaki "rekor"larına yenilerini ekleyerek yoluna devam ediyor. Türk Lirası'ndaki değer kaybı hız kazanırken, başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizde hem de değerli metaller yeni rekorlar üst üste geliyor.

Küresel çapta dolar endeksinde yaşanan gerileme karşısında dolar/TL ise ılımlı adımlarla rekor serisini sürdürüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın seçimlerden bu yana sürdürdüğü politika faizi artırımının da dizginleyemediği döviz kuru yeni güne yeni bir rekorla başladı. Hem Dolar, hem de Euro Türk Lirası karşısında yeni bir rekor seviyesine imzasını attı. Diğer yandan yatırımcının "güvenli limanı" altın da Eylül-Ekim aylarındaki kayıplarını son 6 ayın zirvesine çıkarak geri aldı.

Dolar endeksi ise bugün 102,5 ile yaklaşık 4 ayın en düşük seviyesini test etmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışına paralel 102,8 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin politikalarının sonuna geldiğine yönelik beklentilerin güçlenmeye devam ettiğini, Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında attığı adımların fiyatlar üzerindeki etkisini artırmayı sürdürdüğünü belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Bankanın gelecek iki toplantıda politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, Fed'in yüzde 40 ihtimalle martta faiz indirimlerine başlayabileceği tahmin ediliyor.

İşte 29 Kasım Çarşamba itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 28,91 TL'den başlayan Dolar 28,91 TL'den,

31,78 TL'den başlayan Euro 31,78 TL'den,

36,62 TL'den başlayan Sterlin 36,70 TL'den,

19,57 TL'den başlayan Japon Yeni ise 19,58 TL'den işlem görüyor.