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  3. 08 Şubat 2021 19:10

DSİ'den taşkınlara karşı uyarı

Kırklareli'de Devlet Su İşleri (DSİ), yaşanabilecek yağışlarla göletlerin doluluk oranının artmasıyla derelerde taşkınlık olabileceği uyarısında bulundu.

DSİ'den taşkınlara karşı uyarı
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DSİ 112'inci Şube Müdürlüğü,'nden yapılan duyuruda, "Mevsimsel yağışların artması nedeniyle şube müdürlüğümüze bağlı göletlerdeki doluluk oranları hızla artmaktadır. Göler rezervuarlarımıza gelebilecek olan bir feyezan sonucunda dolması halinde dolu savağın kontrolümüz dışında çalışacağı göz önünde bulundurularak, vatandaşların can ve mal kaybına uğramaması için gölet emniyeti sağlayacak kota ulaşıncaya kadar, dereye deşarj yapılabileceğinden gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir" denildi.

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