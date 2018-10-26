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  3. 26 Ekim 2018 10:14

Düğünlerde havaya ateş açılamayacak

İçişleri Bakanlığınca, düğün ve nişan törenlerinde havaya ateş açılmasının engellenmesi için valiliklere genelge gönderildi.

Düğünlerde havaya ateş açılamayacak
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İçişleri Bakanlığı'nda hazırlanan genelgeye göre, bundan sonra düğün, nişan öncesi havaya ateş açılmayacağına dair taahhütname alınacak. Davetli bile olsalar havaya ateş edilmesine müdahale etmeyen kolluk kuvvetine soruşturma açılacak. Muhtarlar,  havaya ateş açılan düğün ve nişanları anında kollluk kuvvetlerine bildirecek. Silahı ile havaya ateş açan kamu personeli hakkında disiplin işlemi başlatılacak. Açık alandaki kutlamalara farkındalığı artırıcı afişler asılacak. Valilikler, kutlama organizasyonlarında, havaya ateş açılmasını engellemek için genel emir çıkarabilecek. 

içişleri bakanlığı , tören , düğün , maganda , nişan
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