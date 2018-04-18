Dünyayı sarsan yere giremediler!

Suriye'deki kimyasal saldırı iddiasını araştırmak üzere Duma'ya giden OPCW heyetinin, silah sesleri üzerine olay yerine giremediği duyuruldu.

Daha sonra açıklama yapan OPCW Genel Direktörü Ahmet Üzümcü, uzman heyetine dün silahla ateş açıldığını belirtti.

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Dün Suriye’nin Duma bölgesinde giderek, bütün dünyanın konuştuğu kimyasal saldırıiddiasını araştırmak isteyen Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) bağlı uzman heyeti, amacına ulaşamadı.

Reuters haber ajansı, dün bölgede silah sesleri duyulması üzerine, heyetin ziyaretini ertelediğini duyurdu.

Daha sonra açıklama yapan OPCW Genel Direktörü Ahmet Üzümcü, uzman heyetine dün silahla ateş açıldığını belirtti.

Uzmanlar, Doğu Guta’nın Duma bölgesinde gerçekleşen katliamın arkasında, kimyasal silah olup olmadığını araştıracaktı.

7 Nisan'da Esed rejiminin Duma'da gerçekleştirdiği katliam, bütün dünyanın tepkisini çekmişti. Onlarca kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin de yaralandığı tahmin ediliyor. Katliamın ardından, muhalifler ve siviller kontrol ettikleri bölgeden tamamen çekilmek zorunda kalmıştı.

Tepki gösteren ABD de, Fransa ve İngiltere'yle birlikte Cumartesi gününün ilk saatlerinde Esed rejimine bağlı üç tesise 105 füze fırlatmıştı. Washington bütün füzelerin hedeflerini vurduğunu iddia ederken, Esed rejiminin destekçisi Moskova 103 füzeden 71’inin havada vurulduğunu öne sürmüştü.

Saldırıların başlamasının hemen ardından gazetecilere konuşan ABD Başkanı Donald Trump, vurulan üç bölgenin Esed rejiminin kimyasal programını yürüttüğü tesisler olduğunu söylemişti.