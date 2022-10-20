E-5'te büyük kaza: Yol trafiğe kapandı

İstanbul Avcılar'da D-100 (E-5) Karayolu Beylikdüzü istikametinde meydana gelen kaza sonrası yol trafiğe kapandı.

Bugün saat 14.45 sıralarında Avcılar E-5 Gümüşpala Mahallesi mevkiinde edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü istikametine giden ve sürücü kimliği henüz bilinmeyen otomobil kontrolden çıkarak, aynı yöne giden panelvan araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarken, içindekilerden 1'i ağır toplam 4 kişi yaralandı. Panelvan araç sürücüsü Özdemir ise kazayı yara almadan atlattı.

TRAFİK TAMAMEN KAPANDI

Kazayı gören vatandaşlar müdahale ederek, aracın içindeki yaralıları çıkardı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan 3 kişinin durumunun hafif olduğu, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle E-5 ana yol bir süre trafiğe kapandı. Aracın kaldırılmasının ardından yol açıldı.

GÖRGÜ TANIKLARI KONUŞTU

Kaza yapan aracın hızlı olduğunu ileri süren görgü tanığı, "Arkadan hızlı geliyordu, birden çarpıp savrularak kendini buraya attı. Sonra yere yattı, bebekler, yaralılar vardı, hafifti" diye konuştu. Kaza ilgili konuşan panelvan araç sürücüsü Soner Özdemir, "Seyir halindeyken arkadan gelip vurdu, fark etmedim. Trafik yavaşlamaya başladı, biz de frene bastık, aniden gelip vurdu. Yaralı bir babaanne vardı, çoluk çocuk vardı onlar da hafif atlattı, kurtuldu" dedi.