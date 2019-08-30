Efes Pilsen'e boykot çağrısı !

Anadolu Efes’in Danimarkalı butik bira üreticisi Mikkeller ile işbirliğiyle Türkiye’de yetiştirilen meyvelerle geliştirdiği iki bira Mikkeller markasının alamet-i farikası olarak bilinen kadın ve erkek karakter Sally ve Henry karakterlerinden esin almış. Ancak markanın düşük alkollü ve yumuşak içimli (yüzde 3.9 alkollü) arpa birasının ‘Zilli Sally’, yüksek alkollü (yüzde 4.8 alkollü) buğday birasının ise ‘Delikanlı Henry’ olarak isimlendirilmesi, sosyal medyada kullanıcılar tarafından ‘cinsiyetçi’ olarak değerlendirildi.

Twitter’da #EfesBoykot etiketi Türkiye’de ve dünyada ‘Trend Topic’ oldu.

İnternet kullanıcıları Türkiye gündemindeki kadın cinayetlerinin temelinde günlük hayatın içine yerleşmiş cinsiyetçi yaklaşımların uzun vadeli bir sonucu olduğu değerlendirmesi yaparak, markayı bu konuda hassas olmamakla suçluyor.

Daha önce bira üreticisi Tuborg’un ürünlerini “Adam gibi bira” sloganıyla piyasaya sunması sosyal medyada benzer tepkiler çekmiş, cinsiyetçilikle suçlanmıştı.