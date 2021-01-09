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  3. 09 Ocak 2021 10:11

Efsane atlar şehre indi

Manisa'nın 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkı'nda yaşayan ve şehrin simgesi haline gelen yılkı atları, sert geçen kış mevsimi şartları nedeniyle yiyecek bulamayınca şehir merkezine indi.  

Efsane atlar şehre indi
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Manisa'nın 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkı'nda yaban hayatı süren yılkı atları, sert geçen kış şartlarında ot bulmakta zorlandıkları ve aç kaldıkları için şehir merkezinde görülmeye başlandı.

Yunusemre ilçesine bağlı Uncubozköy Mahallesi'ndeki boş bir arazide sürü halinde gezen yılkı atları, ilginç görüntüler oluşturdu. Yılkı atlarının genellikle sürü halinde gezdiği bilinir.

Mahalle sakinlerinden Ertuğrul Say (75), yılkı atlarını görmenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Say, şöyle devam etti: "Yılkı atlarını her sene bekliyoruz. Bu sene yine geldiler. Spil Dağı'na çıktığımızda da görüyoruz ama burada görmek  daha başka bir şey. Mahallemize renk katıyorlar. Kışın dağda yiyecek bir şey bulamadılar mı her sene buraya iniyorlar" diye konuştu.

 

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